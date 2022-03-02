РИАМО - 2 мар. На выставке «Ладья», которая работает в столице, свыше 10 предприятий представили народные художественные промыслы Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Так, Московскую область на мероприятии представляли Дулевский фарфор, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Союз гжельских мастеров, «Звезда Гжели», Павловопосадская платочная мануфактура, Жостовская фабрика декоративной живописи. Также Подмосковье было представлено Посадской матрешкой, Богородской фабрикой художественной резьбы по дереву, фарфором Вербилок, фабрикой «Климо», Хотьковской фабрикой резных художественных изделий.

На прошлой выставке народных промыслов Подмосковье взяло Гран-при. Также был вручен диплом «За лучшее художественное оформление региональной композиции».

Больше половины народных промыслов всей страны сосредоточено в Московской области. Выставка проработает до 6 марта.