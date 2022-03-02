РИАМО - 2 мар. За зиму 2021-2022 годов в лесах Подмосковья потерялись 20 человек, больше всего людей заблудилось в Виноградовском лесничестве, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«За три зимних месяца в подмосковных лесах заблудились 20 человек – 18 мужчин разного возраста и 2 женщины», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Больше всего заблудившихся оказалось в Виноградовском лесничестве. Там потерялись 5 человек. В Ступинском и Звенигородском лесничествах — по 3 человека.

Баженов напомнил, что, несмотря на наступление календарной весны, в Подмосковье все еще сохраняется зимняя погода. Он призвал жителей одеваться соответственно погоде при сборах в лес.

«Заблудившийся в лесу зимой человек испытывает не только страх и панику, но должен противостоять еще холоду и быстро наступающему чувству голода», - добавил Баженов.

Жителей региона призвали обязательно брать с собой лес полностью заряженный мобильный телефон. Это повысит шансы быть найденными.