РИАМО - 2 мар. Подмосковные производители смогут получить сертификат «Зеленого эталона» после тщательной проверки, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В России 1 марта в силу вступил закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», который вводит «знак единого образца». Им будут маркироваться продукты, которые соответствуют «зеленому стандарту» – «Зеленый эталон».

«Для получения знака «зеленого эталона» производителям нужно пройти тщательную проверку и получить сертификат соответствия новым требованиям», – заявил Филимонов.

Он отметил, что новый закон поможет защищенному бренду отечественной «зеленой» продукции появиться на полках магазинов.

«Эта работа проводится по поручению президента Владимира Путина», – отметил Филимонов.

По его словам, «Зеленый эталон» говорит об использовании в производстве безопасных для окружающей среды и здоровья человека технологий.

Кроме того, он гарантирует высокое качество таких продуктов.

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