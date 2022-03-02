РИАМО - 2 мар. С 12 марта на столичном Курском вокзале будет временно закрыт тоннель между ТЦ «Арма» и вокзалом. Из тоннеля можно будет выйти только на платформы МЦД-2 и подземки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Чтобы перейти с улицы Земляной Вал на улицу Казакова через ж/д пути, можно будет пройти по Земляному Валу до Казаковского путепровода или по Верхней Сыромятнической улице в сторону Мрузовского переулка.

Тоннель закрывают в связи с тем, что на вокзале строят новый подземный терминал, который соединят с тоннелем. Возводят также новые пути и платформы. Это нужно для запуска МЦД-4. Работы проводятся без остановки движения поездов.

МЦД-4 Киевско-Горьковский является самым сложным диаметром с точки зрения реализации, но он будет очень важным. Это будет новый сквозной маршрут через Москву с запада на восток. Он соединит 7 вокзалов, обеспечит 18 пересадок на метро, МЦК и другие направления МЦД. Таким образом, для 20 столичных районов транспорт станет доступнее, люди смогут пользоваться десятками новых маршрутов.