РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. Инспекторы ГИБДД Щелкова посетили подразделения автошкол, где провели разъяснительные беседы с будущими водителями, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Будущим водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также довели до них статистику аварийности с участием лиц, управляющих транспортными средствами менее одного года, акцентировав внимание на основных нарушениях, наиболее часто совершаемых ими.

Также в рамках проводимого социального раунда «Стоп – гаджет!» автоинспекторы напомнили об опасности использования средств мобильной связи во время дорожного движения и продемонстрировали тематические ролики, посвященные данной проблеме.