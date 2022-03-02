РИАМО - 2 мар. В Москве и Подмосковье снежный покров тает очень медленно, это связано с ночными морозами, также днем солнце не успевает сильно растопить сугробы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Наиболее интенсивно сугробы тают в районе МГУ и Измайлово в столице. Там они уменьшились на 3 см и составляют 20 и 15 см соответственно.

В подмосковных Можайске и Коломне снежный покров растаял еще меньше – на 1 см. На остальной территории Московской области высота сугробов не изменилась.

Самые высокие сугробы в Москве были 8 февраля – 49 см. Ко 2 марта из-за аномально теплой погоды они растаяли на 32 см.

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