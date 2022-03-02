РИАМО - 2 мар. В Подмосковье подготовили график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в марте 2022 года.

Приемы пройдут 2, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта с 10:00 до 14:00. Юридические консультации населению оказывают в приемной правительства Московской области по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, бизнес-центр «Кубик», секция В.

Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области. Для участия в них нужна предварительная запись по телефону: 8 (498) 602-31-13.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.