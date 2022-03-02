РИАМО - 2 мар. Союз журналистов Подмосковья запускает проект «Живая память», который направлен на сохранение исторической памяти. В рамках проекта будет создан интернет-портал со сведениями о судьбах жителей деревень – участников Великой Отечественной войны, сообщили в Союзе журналистов Подмосковья.

24 февраля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась пресс-конференция, посвященная старту проекта. Ведущей пресс-конференции выступила секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

На мероприятии обсудили вопросы важности возрождения патриотизма у молодежи, сохранения в памяти имен и истории героев Великой Отечественной войны. Организаторы рассказали, что благодаря реализации проекта будет создан интернет-портал, где будет информация о судьбах жителей деревень – участников войны. Будут установлены специальные таблички с QR-кодом рядом с памятниками, благодаря им любой желающий сможет зайти на этот сайт.

Во встрече также приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров, почетный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева, начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова, куратор патриотического направления Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Анастасия Клочкова и фрилансер в сфере СМИ Наталья Акуленок, которая положила начало работе над проектом в Истре.

Проект «Живая память» был поддержан фондом президентских грантов. Это продолжение патриотического проекта Союза журналистов Подмосковья «Журналистский долг памяти».

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