РИАМО - 2 мар. В подмосковном Реутове состоялся первый в нынешнем году День донора, в котором приняли участие 23 жителя городского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«2 марта 2022 года в конференц-зале административного корпуса Центральной городской клинической больницы Реутова прошла акция «День донора». Мероприятие прошло при соблюдении всех необходимых противоэпидемиологических стандартов и норм. В акции приняли участие 23 реутовчанина, собрано более 10 литров крови», - говорится в сообщении.

Донором может стать любой человек старше 18 лет. Абсолютными противопоказаниями к сдаче крови являются такие заболевания, как ВИЧ, онкология, сифилис и другие. Для удобства жителей региона Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

В 2022 году запланировано еще четыре Дня донора, они пройдут 19 мая, 18 августа, 20 октября и 22 декабря.