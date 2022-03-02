РИАМО - 2 мар. В клубе «Активное долголетие» в подмосковном Реутове ввели новое направление – психологию, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Теперь участники нашего клуба «Активное долголетие» могут посещать различные тренинги и занятия по психологии, психогимнастике, а также игротерапии. Первое занятие пройдет уже 10 марта, планируем проводить их 2 раза в месяц», - сказал Каторов.

Занятия будут проводить высококвалифицированные специалисты. Дипломированные психологи помогут пенсионерам снять эмоциональное напряжение и решить социально-психологические проблемы.

«Наши жители регулярно посещают и другие занятия в клубе «Активного долголетие» - по компьютерной грамотности, дыхательной гимнастике, экскурсиями по Подмосковью, физкультуре, танцам и др. Всего пенсионерам в клубе на сегодняшний день доступно около 30 активностей. Все участники программы каждый день заряжаются позитивными эмоциями», - отметила начальник отдела социального развития администрации Реутова Наталья Маслиная.

В подмосковном Реутове функционируют 3 клуба «Активное долголетие». Один филиал работает на базе Фонда социальной поддержки населения по адресу: улица Новая, д. 3; в южной части города в 2021 году открыли филиал «Активного долголетия» по адресу: Юбилейный проспект, 30/2; еще один действует на базе центра социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» на улице Дзержинского, д. 5.