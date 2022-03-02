РИАМО - 2 мар. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сообщил, что возвращаться к дипломатическим отношениям страны могут начать после завершения спецоперации на Украине, сообщает News.ru.

Также он отметил, что сейчас международная система находится в переходном состоянии. В мире идет серьезное переформатирование мирового порядка. При этом этот процесс начался давно и закончится нескоро.

«Я думаю, что есть вещи необратимые, которые не изменятся. Если говорить о санкциях, наверное, какие-то есть санкции, которые могут быть отменены и изменены, но то, что будет сохраняться стремление минимизировать экономические связи с Россией, — это понятно», — сказал Кортунов.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Решение о демилитаризации Украины принял президент РФ Владимир Путин.

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