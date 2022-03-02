РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В подмосковной Балашихе 1 марта работники Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели учения по эвакуации в рамках общеобластной тренировки, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Учения прошли в торгово-развлекательных комплексах, объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования, соцзащиты с массовым пребыванием людей. Мероприятия прошли во Всемирный день гражданской обороны. Учебные тренировки состояли из комплекса мероприятий, направленных на правильную организацию и проведение быстрой, безопасной эвакуации людей из зданий.

По словам начальника Ногинского управления Александра Квашнева, подобные тренировки позволяют отработать правильные действия при эвакуации людей в случае возникновения пожара или любой нештатной ситуации.

«В целом тренировки прошли организованно и без паники, учебные эвакуации сопровождались инструктажами и занятиями с персоналом учреждений, в ходе которых пожарные и спасатели «Мособлпожспас» разъяснили правила пользования средствами пожаротушения и алгоритмы действий при возникновении пожара», - сказал Квашнев.

Он добавил, что поставленная задача была выполнена и как итог – дана положительная оценка подготовке действиям работников пожарно-спасательной службы и персоналу учреждений.