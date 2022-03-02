РИАМО - 2 мар. С 2012 года на МКАД были реконстрированы и построены 18 развязок с протяженностью дорог более 150 км. В этом году идет реконструкция 4 развязок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Реконструкция и строительство развязок на МКАД входит в приоритет развития транспортной системы Москвы.

Сейчас в городе проводится реконструкция развязок на МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с Липецкой улицей, с улицами Верхние Поля и Капотня.

Проведение там работ увеличит пропускную способность прилегающих участков МКАД, даст беспрепятственно выезжать на трассу М-4 «Дон» и удобнее выезжать с Южной рокады.

Помимо этого, в городе проходят комплексные мероприятия, призванные расширить проезжую часть МКАД с помощью возведения боковых проездов и переходно-скоростных полос.

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