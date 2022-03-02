РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. УК Подольска приглашает горожан на масленичные гуляния с играми и хороводами 5 марта в ЖК «Весенний», сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания ООО «Импульс» и семейный клуб «Лимонад» приглашают жителей домов 1 и 2 по улице Объездная дорога, а также всех желающих на празднование Масленицы. Мероприятие будет проходить на детской площадке около дома 1 с 15:00 до 17:00.

В праздничной программе будут игры и хороводы на свежем воздухе, выступление вокально-инструментального ансамбля русской народной песни, спортивно-развлекательные состязания, угощение участников праздника блинами, чаем, пряниками, конфетами и сжигание чучела Масленицы.