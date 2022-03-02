РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Люберецкий экстремал-рекордсмен, заместитель президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян выступил со сложными номерами сценического экстрима в Мособлспортпрофсоюзе в День профактива.

Выступления проходили в рамках подготовки к силовым рекордам 2022 года.

Агаджанян надул до разрыва подряд 3 медицинские грелки. В сентябре 2020 года экстремал установил мировой рекорд, надув до разрыва подряд 25 грелок в память первого президента Федерации силового экстрима России Владимира Турчинского.

Также люберецкий спортсмен скрутил подряд 3 сковороды. В День России он планирует установить силовой рекорд в этой дисциплине, скрутив десятки сковород подряд за минимальное время.

Мероприятие организовано при поддержке спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы и компании «ВЭЛЛКОМ».