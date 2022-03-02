РИАМО - 2 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна не ожидала введения санкции Западом против отечественных спортсменов и журналистов из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает Nation News.

Некоторые страны мира ввели экономические ограничения в отношении РФ после начала спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.

Лавров отметил, что Москва была готова к ограничительным мерам со стороны западных стран.

«Но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ», — сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу Al Jazeera.

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