РИАМО - 2 мар. Две жительницы Московской области из Мытищ и Раменского округа стали мамами в 7-й раз. Обе женщины родили сыновей, мальчиков назвали Максимом и Арсением, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«В прошлом году порядка 15 тыс. женщин Московской области официально стали многодетными, то есть родили 3-го, 4-го и последующих детей в наших учреждениях родовспоможения. И уже более 1 тыс. женщин стали многодетными мамами с начала этого года», - сказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье работает кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы системы расскажут о документах, которые нужно взять с собой в роддом, а также о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и записях на прием к специалистам.

Позвонить в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.