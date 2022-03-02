РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 53 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 258 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 153 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 942 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 247 человек. Выздоровели и выписались 849 235 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.