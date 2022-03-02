РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В городском округе Люберцы на 2022 год запланирована установка датчиков загазованности в более чем 5 тыс. квартир, что составляет 60% жилого фонда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования в МКД и ИЖС начаты работы по установке сигнализаторов загазованности в квартирах. В декабре установлены датчики в 41 квартире. В этом году планируем обеспечить датчиками 60% муниципального жилого фонда, это более 5 тыс. квартир», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в секторе ИЖС приступили к инвентаризации договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

«Перед нами стоит задача за год завершить инвентаризацию и заключить 100% договоров на техническое обслуживание газового оборудования собственниками», - добавил Ружицкий.