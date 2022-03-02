РИАМО - 2 мар. В Подмосковье не ожидают ажиотажного спроса на продукты питания, сети заранее закупили нужный объем продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ведомство работает в связке с ФАС и в ручном режиме с сетями.

«Мы ведем ежедневный мониторинг как цен, так и наличия продукции на наших полках. Цены немного выросли - приблизительно на 1-2% мы видим подорожание по отношению к прошлой неделе. Запас продуктов на складах устойчивый», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что подмосковные торговые сети озаботились заранее: гречка, сахар, подсолнечное масло на полках магазинов есть.

«Мы уверены, что резерва хватит на то, чтобы предотвратить ажиотаж. Я уверен, что ажиотажа не будет. И мы с этой ситуацией справимся», - заключил Воскресенский.

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