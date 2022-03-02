РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. В Домодедове за сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 420 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1153 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 942 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 247 человек. Выздоровели и выписались 849 235 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.