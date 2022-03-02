РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Красногорский филиал Музея Победы приглашает всех желающих принять участие в городском конкурсе чтецов «О той весне...», посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в информационном центре музея.

Жителям Красногорска в возрасте от 6 лет предлагается подготовить творческие выступления о подвиге советского народа и любви к Родине.

Для участия необходимо подготовить видеоролик со своим выступлением. Конкурсант может выбрать произведение любой литературной формы: стихотворение или отрывок поэмы, стихотворение в прозе или белый стих, проза.

Победители конкурса будут определены в 5 возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 до 45 лет и в возрастной группе от 46 лет. Также участники посоревнуются за приз зрительских симпатий и специальную номинацию - «Авторское слово» - художественное прочтение произведения, написанного самим участником конкурса.

Прием заявок на отборочный тур продолжится до 18 марта, его результаты огласят 21 марта. Второй тур пройдет в очном формате 26 марта. В этот день в Красногорском филиале Музея Победы подведут итоги конкурса и наградят победителей.

Узнать о конкурсе подробнее можно в положении на сайте филиала: http://mmna.ru, а также в соцсетях музея. Связаться оргкомитетом конкурса и уточнить вопросы можно по телефону: 8(926)568-71-63 или по почте: mmna@cmvov.ru.