РИАМО - 2 мар. В Подмосковье разрабатывают меры поддержки сельскохозяйственных компаний, уже прошли переговоры с производителями молока, тепличных овощей, птицеводами, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Министерство сейчас проводит срочные консультации с отраслевиками. <...> Мы разрабатываем срочные меры поддержки для нашего сельскохозяйственного сообщества», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что переговоры уже прошли с производителями молока, тепличных овощей, птицеводами, производителями сыров, мясной продукции.

«Импортозависимость нашей продукции существует», - заключил Воскресенский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность внимательного отношения к каждому субъекту малого, среднего и крупного предпринимательства в сложившихся непростых экономических условиях.