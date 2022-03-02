РИАМО - 2 мар. Минувшей ночью скончался актер Андрей Нагорнов, ему было 56 лет. Артист работал в столичном театре «Эрмитаж», сообщается на сайте театра.

В театре отметили, что Нагорнов был очень светлым человеком, а еще обладал неповторимым обаянием и удивительным чувством юмора. Актер был способен захватить внимание зрительного зала с первых секунд появления на сцене.

О дате прощания и похорон артиста будет сообщено дополнительно.

Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. На сцене театра «Эрмитаж» он играл в спектаклях «Белая овца», «Изверг», «Зойкина квартира», «Суер-Выер», «О сущности любви», «Кураж» и других.

Кроме того, артист известен зрителям по ролям в различных фильмах и сериалах, таких как «Бригада», «Антикиллер», «Родина ждет» и т. д.