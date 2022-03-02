РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. Зима была снежной, поэтому увеличивается возможность подтоплений, все службы Щелкова будут своевременно реагировать и устранять риски потопов, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Обо всех случаях подтопления дорог, земельных участков СНТ, жилых домов и дворовых территорий необходимо сообщать по единому номеру 112.

Также жители могут застраховать свое имущество: если оно будет повреждено талой водой, стоимость ущерба будет возмещена.