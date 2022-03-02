РИАМО - 2 мар. В Подмосковье до конца 2022 года три производителя ягод могут получить сертификаты Organic. Сейчас в регионе 7 производителей органической продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Московская область рассчитывает стать лидером по числу производителей органической продукции. Сейчас у нас их семь, мы занимаем второе место в этой компетенции», - сказал Воскресенский.

Министр добавил, что сейчас на рассмотрении находятся 3 предприятия. Они могут получить сертификаты производителей органической продукции до конца 2022 года.

Производители органической продукции в Подмосковье выпускают чай, молочную продукцию, корм для животных, алкоголь.

Министр выразил уверенность, что спрос на органическую продукцию будет расти ежегодно в том числе в рамках программы импортозамещения.

Ранее Воскресенский сообщал, что в этом году по государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья» регион планирует увеличить производство ягод, реконструировать молочные комплексы и создать платформу с вакансиями для будущих аграриев.

Сертификация органической продукции помогает выделить товары на фоне синтетической и химической продукции. Органические товары должны соответствовать необходимым стандартам. В число основных требований входят состав (95% органического сырья, 5% сырья из разрешенного перечня), отсутствие химических составляющих, разделение производственных линий – обычной и биопродукции.

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