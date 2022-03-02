РИАМО - 2 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация будет ждать представителей Украины для переговоров с вечера среды, сообщает Газета.ru.

«Наша делегация сегодня будет готова продолжить разговор. Все остальное относится к противоречивой информации», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что главным переговорщиком от России остается помощник президента РФ Владимир Мединский, при этом все условия, необходимые для урегулирования ситуации, неоднократно озвучивались президентом Владимиром Путиным.

Глава государства объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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