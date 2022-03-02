РИАМО - 2 мар. В 2022 году стоимость туристических поездок может увеличиться для россиян более чем на 15%. Стимулировать туризм могло бы возвращение туристического кешбэка, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

«Инфляция — она же общеэкономическим законам подчинена. И понятно, что, если тарифы будут расти, услуги будут подниматься (в цене – ред.). Не сиюминутно, но все равно. Поэтому нужно понимать, что 10-15 и более процентов — рост цен объективен», - рассказал Барзыкин.

По его словам, возвращение туристического кешбэка к лету позволило бы стимулировать туризм и сократить дополнительные затраты для жителей страны.

Ранее Барзыкин отметил, что цены на проживание в гостиницах и путешествия по югу страны могут повыситься, но повышение будет в пределах инфляции.