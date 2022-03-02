РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Экс-защитник подольского «Витязя» Валттери Кемиляйнен выиграл Кубок европейских чемпионов, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

1 марта прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором разыгрывается Кубок европейских чемпионов. Это традиционный многоуровневый турнир, в котором со времени создания КХЛ российские клубы не участвуют. Экс-защитник подмосковного «Витязя» Кемиляйнен в первый день весны впервые вышел на лед в форме шведского «Регле», с которым он заключил контракт на оставшуюся часть нынешнего сезона.

«Регле» одержал победу над финской «Таппарой» 2:1. Обе шайбы у шведов забросил Даниэль Заар – он уехал завершать сезон из нижегородского «Торпедо», в котором забросил 4 шайбы в регулярном чемпионате КХЛ. Кемиляйнен отличился двумя передачами и в дебютном матче регулярного чемпионата Швеции 26 февраля в гостях против «Линчепинга» (3:1).

Кемиляйнен прочно вошел в состав финской сборной в нынешнем сезоне, начиная с декабрьского Кубка Первого канала в Москве. В феврале он стал олимпийским чемпионом игр в Пекине.