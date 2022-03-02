РИАМО - 2 мар. В правительство РФ направлено предложение Российского союза туриндустрии о продлении программы туристического кешбэка, сообщил вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

«Мы уже выступили (за продление туристического кешбэка - ред.). Считаю это абсолютно необходимым. В те предложения, которые вчера буквально нам представили для подачи и в Госдуму, и в правительство, это мы тоже включили», - рассказал Барзыкин.

По его словам, окончательные условия туристического кешбэка будут ясны позже. Действующий ранее возврат средств в объеме 20% от стоимости тура - очень хорошие условия даже по международным меркам. Возвращение кешбэка дало бы импульс к летнему сезону.

5 млрд рублей потратили россияне на путешествия по стране с кешбэком в 2022 году. При этом кешбэк не распространяется на круизы.

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