РИАМО - 2 мар. Один человек погиб и пять пострадали при столкновении маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter с КамАЗом дорожной службы в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Столкновение автомобилей произошло в среду в 11:54 на 106-м км трассы М-4 «Дон». Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва - Кировск, столкнулся с КамАЗом, двигавшемся в попутном направлении.

В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. Один человек погиб, 5 пострадали. Состояние остальных не уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.