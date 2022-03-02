РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. Детский хирург Мытищинской городской клинической больницы занял 3 место в областном медрейтинге, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По версии сайта отзывов о врачах «ПроДокторов», хирург, травматолог-ортопед детской поликлиники №2 МГКБ Александр Скоробогатов занял 3 место в рейтинге детских хирургов Московской области по итогам 2021 года.

Это не первая премия, которую сайт «ПроДокторов» вручает Скоробогатову. Он был признан лучшим детским хирургом Московской области по версии этой электронной площадки по итогам 2020 года.

Скоробогатов с первых дней пандемии работал в «красной зоне», а сейчас ведет прием в детской поликлинике №2.