РИАМО - 2 мар. Очистка рек и благоустройство набережных снижают угрозу возникновения весенних паводков и подтоплений из-за обильных осадков, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Это влияет напрямую. Если нет очистки русел, нет берегоукреплений, то вероятность возникновения паводка высока. Паводок может быть и летом из-за обильных дождей», - рассказал Полетыкин.

По его словам, летом 2019 года дожди начались с конца июня и продолжались около месяца. Тогда подтопления происходили из-за захламления русел рек и ручьев. Воде некуда было деваться, и она выходила из берегов.

«Чем больше мероприятий будет проведено по очистке, берегоукреплению, углублению дна, тем меньше будет опасений и рисков для наших граждан», - отметил Полетыкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев называл очистку озер и рек в регионе одним из приоритетов экологической политики властей Подмосковья.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО>>