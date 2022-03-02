РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. Замглавы администрации городского округа Мытищи, начальник контрольного управления Сергей Покатило встретился с жителями домов, расположенных вдоль берега Яузы со стороны Новомытищинского проспекта и 1-й Крестьянской улицы в Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Уже несколько лет жители Мытищ, переходя мост от Новомытищинского проспекта в сторону Перловки, чувствуют неприятные запахи канализации. Ремонтные работы здесь проходят периодически, но устранить неприятный запах до сих пор не удается. Местные жители считают, что в реку осуществляется выброс отходов, но это ничем не подтверждено.

«Постоянный запах канализации у реки. Здесь расположено старое здание Водоканала. Наверное, не справляется их техника и все идет в реку. Мы уже устали от этого. Такого просто не должно быть. Зимой вода не замерзает, а лед у берегов коричневого цвета. Мы не знаем, как это объяснить», - сказала жительница дома №49 к. 2 по Новомытищинскому проспекту Валентина Бубнова.

В ходе встречи члены комиссии администрации округа и контрольного управления осмотрели все проблемные участки, на которые указывали жители. Проблема известна, но несанкционированных выбросов в реку на этом участке быть не может. Тем не менее, неприятный запах по-прежнему беспокоит жителей окрестных домов.

«По итогам встречи мы готовим запросы в предприятия «Водоканал» и «Водосток». Нам известно, что действующая канализационная насосная станция на этом участке технически старая. Еще в прошлом году нам давали ответ, что данный вопрос будет закрыт. Необходима современная система вытяжки с фильтрами, чтобы газ, который скапливается, не выходил в воздух. Будем уточнять, какие работы проведены в плане решения этой проблемы АО «Водоканал», - сказал Покатило.

Он добавил, что также будет отправлен запрос в МКУ «Водосток» по состоянию ливневых очистных сооружений. Год назад здесь был прорыв, но ремонтные аварийные работы были проведены оперативно.

«Сейчас мы не видим явного стока. Возможно не работают фильтры очистных сооружений. Будет проведена их проверка», - уточнил Покатило.