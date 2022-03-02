РИАМО – 2 мар. Банк «Открытие» повысил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам, сообщает пресс-служба банка.

Сейчас клиенты банка могут воспользоваться ставкой 21% годовых (при получении процентов по окончании вклада) по вкладу «Надежный» на 3 и 6 месяцев. Это максимальная ставка.

Премиальные клиенты и те, кто получает зарплату или пенсию на карту Opencard, могут получить дополнительную надбавку к процентной ставке в размере 1% годовых (по вкладу «Надежный партнер»).

Повышены ставки по вкладам в долларах (до 8% годовых) и в евро (до 7% годовых).

Кроме того, банк «Открытие» увеличил максимальную ставку по накопительному счёту «Моя копилка» в рублях до 11% годовых. Получить максимальную доходность клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей. Сделать это можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Базовая ставка по накопительному счету в рублях - 10% годовых. Ставки по накопительным счетам в долларах выросли до 4% годовых и в евро до 3% годовых.

Вклады и накопительные счета можно открыть и в офисе банка, и по удаленным каналам. Подробнее узнать про условия по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.