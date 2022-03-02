РИАМО - 2 мар. При прогулках у водоемов следует обращать внимание на опасные места, которые могут быть на льду. К их числу относятся те ледовые площадки, которые покрыты толстым слоем снега, темные пятна на льду, которые говорят о его непрочности, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По его словам, с наступлением плюсовых температур на водоемах региона складывается очень опасная ситуация из-за таяния льда.

«Опасные места на льду водоема – это площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или какими-то другими предметами, места сброса промышленных вод», - рассказал Полетыкин.

Наибольшую опасность также представляют места, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см, где имеются промоины, образованные быстрым течением, родниками и ручьями, впадающими в водоем.

«К сожалению, все зависит от отношения к безопасности наших граждан. Если мы говорим, что лед рыхлый, некрепкий, бурый, весенний, это должно приниматься, как «Отче наш». Если говорим нельзя, значит, нельзя», - заявил Полетыкин.

Он предупредил жителей Подмосковья, особенно тех, кто занимается рыбалкой, о рисках, связанных с выходом на лед.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО: https://riamo.ru/article/546433/po-pervomu-signalu-kak-mchs-podmoskovya-gotovitsya-k-vesennim-pavodkam.xl.

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