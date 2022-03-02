РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду в Кадетской школе поучаствовал в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и проверил свои знания по русскому языку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Очень волнительно, но при этом интересно! Взрослые на своем опыте могут прочувствовать, что испытывают их дети на итоговой аттестации. Требуется не только глубокое знание предмета, но и организованность, дисциплинированность, стрессоустойчивость. Для учебных учреждений это хорошая репетиция перед реальными экзаменами», - сказал Ружицкий.

По его словам, в текущем году в горокруге будут сдавать ЕГЭ более 1,4 тыс. человек.

«Желаю будущим выпускникам достойно подготовиться к экзаменам! Настойчивость, упорство и желание всегда приносят свои плоды», - добавил Ружицкий.