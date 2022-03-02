РИАМО - 2 мар. За прошедшую зиму на водоемах Подмосковья зафиксировали девять происшествий, это меньше, чем зимой 2020-2021 годов, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«За это время (зимой 2021-2022 годов – ред.) на водных объектах было зарегистрировано девять происшествий. По аналогии с прошлым годом – 11», - рассказал Полетыкин.

По его словам, минувшей зимой на водоемах Подмосковья погибли шесть человек, среди них не было детей. Пятерых спасли.

В предыдущую зиму 10 человек погибли, одного человека спасли.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасном льде на реках и озерах. Из-за стремительного таяния снега он стал пористым и непрочным. Весеннее половодье в регионе ожидается во второй половине марта.

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