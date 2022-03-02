РИАМО - 2 мар. Жителям населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтоплений из-за весенних паводков, следует быть готовыми к эвакуации по первому сигналу властей, подготовить лодки и собрать «тревожный чемоданчик», сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Чтобы сделать все организованно, нужно проверить лодки и плоты, если они есть, положить документы в «тревожный чемоданчик» и по первому сигналу властей приступить к эвакуации», - рассказал Полетыкин.

По его словам, при включении системы оповещения люди должны собраться и направиться в безопасное место. Например, оно может быть на возвышенности, которую не затопит при весенних паводках.

«Наполнение водохранилищ у нас составляет где-то 53%, поэтому запасов для приема дополнительной воды предостаточно», - подчеркнул Полетыкин.

Ранее Полетыкин сообщил, что в зону подтопления в Подмосковье может попасть более 130 населенных пунктов. Спасатели региона разработали план действий на случай сильного паводка.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО: https://riamo.ru/article/546433/po-pervomu-signalu-kak-mchs-podmoskovya-gotovitsya-k-vesennim-pavodkam.xl.

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