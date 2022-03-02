РИАМО - 2 мар. Днем в среду в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено более 170 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 14 рейсов, 42 отменены. В Домодедове 7 рейсов задержаны, 8 отменены. В Шереметьеве задержали 11 рейсов, отменили 94.

По данным на сайте подмосковного аэропорта Жуковский, там отменен 1 рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Некоторые страны мира ввели санкции и отменили авиасообщение с РФ. Такое решение они приняли после начала спецоперации РФ по защите мирных жителей Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины.

Что делать россиянам, застрявшим за границей>>