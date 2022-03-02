РИАМО - 2 мар. Правительство Москвы поддерживает высокие темпы строительства дорог в городе. В 2022 году планируется построить еще 91 км дорог, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ежегодно в столице строится около 100 км дорог. Всего с 2011 по 2021 годы в столице были построены 1121,3 км дорог.

В 2022 году, помимо прокладывания новых дорог, в столице также планируется создать 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Ключевыми проектами остаются Московский скоростной диаметр и Южная рокада.

Одними из самых значимых объектов, которые планируется ввести в строй в 2022 году, являются транспортная развязка на пересечении МКАД и Осташковского госсе, реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода, а также окончание строительства I этапа Московского скоростного диаметра.

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