РИАМО - 2 мар. В столице продолжаются строительство и реконструкция 4 развязок вылетных магистралей с МКАД. В рамках проекта крупнейшей из них – Липецкой развязки – будет построено 9,7 км дорог, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Реконструкция входит в программу модернизации МКАД. В соответствии с ней устаревшие развязки типа «клеверный лист» заменятся многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. Работы на Липецкой развязке представляют особенную сложность.

«Это – главные южные ворота Москвы, от которых берет начало федеральная трасса «Дон». По плану реконструкция Липецкой развязки должна быть завершена в 2024 году, но я надеюсь, что удастся сделать это раньше», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реализация проекта позволит значительно повысить транспортную доступность Бирюлева и примыкающих к нему районов Москвы для более чем 360 тыс. человек.

В рамках проекта будет построено 9,7 км дорог. В том числе будут возведены 8 тоннелей и путепроводов общей протяженностью более 1 км.

Обновят и отстойно-разворотную площадку для городского транспорта. На прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству: на 5 га высадят 1250 деревьев и 6550 кустарников.

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