РИАМО - 2 мар. При необходимости эвакуировать жителей в случае обильных весенних паводков в Подмосковье могут развернуть более 360 пунктов временного размещения, они смогут принять до 135 тыс. человек, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«На случай эвакуации населения с территорий, которые могут подвергнуться возможным подтоплениям, в муниципальных образованиях Московской области спланировано 366 стационарных пунктов временного размещения», - рассказал Полетыкин.

Он добавил, что такие пункты могут развернуть на базе объектов образования и культуры. Они способны принять до 135 тысяч человек. В случае ухудшения обстановки в ГУ МЧС России по Подмосковью могут привлечь аэромобильную группировку из 200 человек и 39 единиц техники.

«Личный состав обеспечен необходимым имуществом для автономной работы на трое суток», - заявил Полетыкин.

Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов сообщал, что из-за того, что зима в Московской области выдалась снежной, половодье весной может оказаться особо сильным и превысить норму.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО: https://riamo.ru/article/546433/po-pervomu-signalu-kak-mchs-podmoskovya-gotovitsya-k-vesennim-pavodkam.xl.

Жителям Подмосковья рассказали, как уберечься во время весенних паводков>>