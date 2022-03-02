РИАМО - 2 мар. Реконструкция транспортной развязки МКАД с Липецкой улицей выполнена на 21%. В результате работ будет улучшена транспортная доступность московских районов Бирюлево Восточное и Западное и подмосковного Ленинского округа, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ходе реконструкции развязки предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, возвести семь путепроводов и один тоннель. Кроме того, будет реконструирована отстойно-разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта. Для пешеходов возведут четыре надземных переходов, а с целью снижения уровня шума на ближайшие жилые микрорайоны по основному ходу МКАД установят шумозащитные экраны», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, в рамках благоустройства территории будет устроено 5 га газонов, высажено 1250 деревьев и 6500 кустарников. Также будут построены четыре очистных сооружения и переложено 63 км инженерных коммуникаций.

«В результате реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей будет улучшена транспортная доступность московских районов Бирюлево Восточное и Западное и подмосковного Ленинского округа, в которых проживают свыше 360 тысяч человек», - добавил Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Липецкой развязки на МКАД.

«На ул. Липецкой идет большая стройка, реконструируем старую развязку. По сути дела, это главные южные ворота Москвы, дальше идет федеральная трасса «Дон» на юг страны. Конечно, это чрезвычайно важно для жителей Бирюлева Восточного, Западного, Царицына и Ленинского округа Московской области. В целом это, конечно, улучшит ситуацию для как минимум 0,5 млн граждан. И, конечно, создаст первоклассную, современную развязку федеральной трассы. По плану мы должны были закончить эту развязку в 2024 году, но, я надеюсь, строители ускорят реализацию этого проекта и закончат до конца 2023 года», - заявил Сергей Собянин.

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