РИАМО - 2 мар. На средства федерального и регионального бюджетов спасатели Подмосковья получили в распоряжение более 100 единиц техники в 2021 году, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«По прошлому году на территорию области за счет федерального бюджета пришло более 40 единиц техники», - рассказал Полетыкин.

Он добавил, что за счет областного бюджета в «Мособлпожспас» поступило более 60 единиц техники повышенной проходимости, которая также может быть использована во время весенних паводков. Кроме того, в рамках гособоронзаказа отремонтировали плавающий транспортер, который стоит на балансе в спецчасти в Реутове.

«Мы в прошлом году получили на оснащение несколько маломерных судов – наиболее высокотехнологичных, которые также могут быть использованы при проведении мероприятий, связанных с большой водой», - отметил Полетыкин.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО: https://riamo.ru/article/546433/po-pervomu-signalu-kak-mchs-podmoskovya-gotovitsya-k-vesennim-pavodkam.xl.

В МЧС рассказали, как определить опасные места на льду водоемов>>