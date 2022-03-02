РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Собственники более чем 950 многоквартирных домов городского округа Люберцы провели собрания в онлайн-формате за 2021 год, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2021 году общие собрания собственников в онлайн-режиме были проведены в 952 МКД (всего 2162 МКД). Сейчас сервис доступен для всех собственников без исключения», - сказал Ружицкий.

По его словам, чтобы исключить неблагоприятные последствия для собственников при возможном банкротстве их управляющей организации, на базе «Люберецкой теплосети» открыли сервисную управляющую компанию по управлению многоквартирными домами.

«Плюсы сервисной компании: она в состоянии обеспечить бесперебойное предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, оснащена собственной специализированной техникой, имеет собственные современные диспетчерские и аварийно-восстановительные службы, штат укомплектован опытными специалистами», - подытожил Ружицкий.