РИАМО - 2 мар. Более 230 семей из 3 ветхих домов на Госпитальном Валу начинают переселение в новостройку на Бауманской улице, возведенную в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Басманном районе Москвы начинается заселение первой новостройки по программе реновации. В дом №47 на Бауманской улице переедут 237 семей – это 577 жителей 3 домов на Госпитальном Валу», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в общей сложности по программе реновации в Басманном районе города планируют расселить 26 жилых домов, при этом 9 зданий будут сохранены. В домах, планируемых к расселению, проживают 3,5 тыс. человек. Всего на территории столичного ЦАО полностью расселен 21 дом.

В концерне «Крост», построившем стартовый дом по реновации в Басманном районе, отмечают, что территория возле новостройки была благоустроена специалистами Ландшафтного треста компании. Там высадили около 500 кустарников и десятки деревьев, а также благоустроили газон и разбили цветники.

Кроме того, рядом с домом появилась многофункциональная площадка, разделенная на спортивную, детскую и рекреационную зоны.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение жильцов 5 175 старых и ветхих многоквартирных домов в специально возведенные новостройки.