РИАМО - 2 мар. В России могут повыситься цены на проживание в гостиницах и путешествия по югу страны, но повышение будет в пределах инфляции, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

«Вероятность (повышения цен - ред.) она всегда есть, но, скажем, критичного повышения по тем факторам, которые имеются, не ожидаем. Если сейчас бронировать, то можно объективно и нормально средства размещения себе забронировать. Что будет дальше, жизнь покажет», - рассказал Барзыкин.

Он отметил, что цены на отдых на юге России могут повыситься из-за роста тарифов, стоимости валютных операций, однако все это будет некатастрофично, как правило, в пределах инфляции.

Ранее Барзыкин поделился мнением, что туристы из России смогут снова начать путешествовать по странам Европы и по США ближе к летнему сезону, несмотря на прерванное авиасообщение сейчас.

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