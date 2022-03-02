РИАМО - 2 мар. В России могут повыситься цены на проживание в гостиницах и путешествия по югу страны, но повышение будет в пределах инфляции, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
Он отметил, что цены на отдых на юге России могут повыситься из-за роста тарифов, стоимости валютных операций, однако все это будет некатастрофично, как правило, в пределах инфляции.
Ранее Барзыкин поделился мнением, что туристы из России смогут снова начать путешествовать по странам Европы и по США ближе к летнему сезону, несмотря на прерванное авиасообщение сейчас.
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