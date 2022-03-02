РИАМО - 2 мар. С приходом весны и наступлением сезонных паводков в зоне подтопления может оказаться более 130 населенных пунктов в 30 городских округах Подмосковья. В регионе составлен план по подготовке к паводковому периоду, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В зону подтопления может попасть 131 населенный пункт на территории 30 городских округов. Это 6085 жилых домов и население до 32 тысяч человек – из них детей 2352», - рассказал Полетыкин.

Он добавил, что повышение уровня воды может также затронуть 58 участков дорог протяженностью 26 585 километров в городских округах Бронницы, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Раменский, Рузский, Ступино и других.

В частности, в зоне подтоплений может оказаться учебно-спортивная база в Бронницах.

«Все объекты ясны, все задачи, которые нужно выполнять, мы определили в плане подготовки к паводковому периоду», - отметил Полетыкин.

Чтобы избежать негативных последствий, сотрудники ГУ МЧС России по Московской области проверяют готовность гидротехнических сооружений к пропуску большой воды. На сегодняшний день общее число гидротехнических сооружений в регионе составляет более 1,5 тыс. единиц.

Чтобы обеспечить безопасность жителей Московской области в этот период, организовано взаимодействие с Росгидрометом по мониторингу паводковой ситуации и ежесуточного информирования ОДС ЦУКС и ЕДДС муниципальных образований. Кроме того, спланировано проведение космической съемки паводкоопасных участков региона.

«В дальнейшем будет производиться мониторинг паводковой обстановки. Также для мониторинга на наиболее паводкоопасных участках будем применять беспилотную авиацию», - сказал Полетыкин.

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