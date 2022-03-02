РИАМО - 2 мар. Любой желающий может обратиться за поддержкой в Московскую службу психологической помощи. В 2022 году ее специалисты провели более 20 тыс. консультаций, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Кризисные ситуации и стрессовые состояния естественно сопровождают многих жителей мегаполисов. Сейчас тревога может быть еще более объяснима. Для того, чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи», – отметила Ракова.

Проконсультироваться со специалистами можно бесплатно и анонимно. Это можно сделать как по телефону, позвонив по номеру 051, так и в чате на сайте службы.

Кроме того, все желающие могут посмотреть онлайн-лекции и вебинары, а также пообщаться на специальном форуме.

Чтобы начать общение в онлайн-чате Don’t Panic, нужно нажать на всплывающее окно на сайте службы и начать писать сообщение. Переписка между специалистом и обратившимся за помощью останется между ними.

На онлайн-лекциях можно узнать, как выстраивать отношения с ребенком, выйти из абьюзивных отношений, справиться с тревогой и стрессом. Чтобы получить доступ к программе вебинаров, необходимо пройти предварительную регистрацию.

На форуме психологической помощи можно получить поддержку не только специалистов, но и сторонних людей, которые могут испытывать похожие проблемы или состояния.

На выбор представлены темы «Кризис и управление кризисом», «Отношения в семье», «Отношения в паре», «Личностные проблемы», «Работа», «Дети», «Потери» и другие темы.

Консультацию об услугах Московской службы психологической помощи населению можно получить по телефону +7 (499)173-09-09.